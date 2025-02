Palermitano ferito dal lancio di una bici: 16 anni inflitti a Torino

La Corte d'Appello di Torino ha condannato a 16 anni di carcere Victor Ulinici, uno dei cinque giovani imputati per il lancio di una bici sul lungofiume dei Murazzi, nel capoluogo piemontese. Era gennaio 2023 e venne ferito gravemente Mauro Glorioso (nella foto), uno studente palermitano rimasto tetraplegico dopo il fatto.

Dopo i rilievi della Cassazione, che ha disposto l'appello bis annullando la pena a 10 anni e 8 mesi, ritenuta lieve, l'imputato non ha avuto le attenuanti generiche. L'avvocato difensore annuncia che non presenterà ricorso.