Acate, l'omaggio dei fedeli alle reliquie di Santa Bernadette Soubirous

Preghiere con intenzioni e tante offerte in denaro per San Bernardette Soubirous, le cui reliquie esposte alla venerazione dei fedeli hanno lasciato Acate per Santa Croce Camerina, dove continuerà la peregrinatio voluta dalla Diocesi di Ragusa. In una chiesa Madre gremita il parroco don Mario Cascone, assieme a don Andrea La Terra, di cui ricorreva il 24° anniversario dell’ordinazione sacerdotale, don Girolamo Bongiorno e padre Salvatore La Terra, ha ricordato gli accadimenti dell’11 febbraio 1858, quando la Santa, appena quattordicenne, alla grotta di Massabielle ebbe la prima visione della Madonna.

Nel corso della stessa concelebrazione don Cascone ha delineato la figura di San Biagio, patrono di Acate, che subì il martirio nell’anno 316 dopo Cristo: ancora una volta si è ripetuto il rito della benedizione della gola, che per tradizione si fa risalire a uno dei miracoli del Santo.

I volontari dell’UNITALSI della Sottosezione di Ragusa (nella foto) hanno reso possibile con il loro impegno la peregrinatio, che entro il 12 febbraio raggiungerà tutti i comuni della Diocesi. Com’è noto la presenza del reliquiario della Santa coincide con il 75° anniversario della sua fondazione.