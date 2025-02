Caltabellotta, muore per salvare da un incendio le figlie e la madre

E'morto per salvare le figlie, di 8 e 12 anni, e la madre dall'incendio divampato nella casa dei genitori.

Salvatore Benfari, 47enne di Caltabellotta (Agrigento), secondo la ricostruzione ancora sommaria, nel momento in cui dentro la casa divampavano le fiamme, si sarebbe trovato nella cantina dello stabile insieme al padre.

E'morto per salvare le figlie, di 8 e 12 anni, e la madre dall'incendio divampato nella casa dei genitori.

Salvatore Benfari, 47enne di Caltabellotta (Agrigento), secondo la ricostruzione ancora sommaria, nel momento in cui dentro la casa divampavano le fiamme, si sarebbe trovato nella cantina dello stabile insieme al padre.