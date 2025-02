Fruit logistica di Berlino, Pachino Igp protagonista

"Berlino è una tappa fondamentale per l'internazionalizzazione, uno dei mercati europei di maggior appeal per l'oro rosso di Sicilia". E' quanto ha dichiarato il Presidente del Consorzio di Tutela della IGP Pomodoro di Pachino Sebastiano Fortunato che, dal 5 al 7 febbraio, volerà nella capitale tedesca con una cospicua delegazione del Consorzio. L'occasione è quella di "Fruit Logistica", la grande fiera internazionale dedicata all'agroalimentare, nell'ambito della quale il Consorzio sarà presente con un suo spazio situato nell'area allestita dalla Regione Sicilia (Padiglione Halle 4.2 stand C 40).

"Fruit Logistica è un appuntamento prestigioso, grazie al quale creare e rinsaldare importanti collaborazioni commerciali e rapporti istituzionali" ha spiegato Fortunato, forte degli ottimi risultati ottenuti in occasione delle iniziative intraprese in Italia e all'estero, come ad esempio il recente viaggio esplorativo in Spagna, dove è stato possibile osservare da vicino il lavoro delle aziende di settore. Iniziative che hanno rafforzato ulteriormente l'impegno del Consorzio, evidenziando la forte coesione dei soci nel portare avanti i progetti comuni. Certamente una nota di soddisfazione, in un periodo che si è rivelato alquanto difficile per il settore. "Dopo i danni provocati dal maltempo, la situazione sta pian piano tornando alla normalità" ha dichiarato il Presidente. "Inoltre, dopo il calo dei prezzi dell'ultimo bimestre 2024, l'inizio del 2025 ha registrato un'inversione positiva e questo ci fa ben sperare per i mesi a venire. Il nostro obiettivo - prosegue Fortunato - resta l'internazionalizzazione: al momento l'esportazione all'estero è inferiore al 10% della nostra produzione, anche a causa dell'interdizione per motivi pretestuosi da grandi mercati come Canada e Stati Uniti e della concorrenza sleale di Paesi extra UE. Stiamo lavorando per portare tali problematiche sui principali tavoli istituzionali affinché questa situazione possa essere finalmente superata".