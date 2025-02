La Volley Modica ospita Sabaudia e cerca "punti play off"

Dopo la bella vittoria in tre set conquistata contro la Energytime Campobasso, la Volley Modica è al lavoro per preparare la seconda gara casalinga consecutiva che domenica vedrà i “Galletti” di coach Enzo Distefano (nella foto) impegnati al “PalaRizza” con la Vidya Virdex Sabaudia, nella gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di serie A3.

Contro il sestetto laziale, che occupa l'ottava posizione con tre punti da recuperare alla formazione modicana, che ha già osservato il turno di riposo, Chillemi e compagni si giocano la possibilità di conquistare in anticipo la certezza di entrare nella griglia dei play off.