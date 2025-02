Finisce in carcere per evasione dai domiciliari il pr arrestato nelle scorse settimane con l'accusa di violenza sessuale su una ragazza immagine in un locale della Capitale. A notificare la misura i carabinieri.L'aggravamento della misura cautelare nei confronti del 36 enne nasce dalla denuncia di un'altra ragazza che ha raccontato di abusi da parte dell'uomo, incontrato in un locale, a fine gennaio.