Governo in Aula sul caso Almasri, diretta tv dopo le polemiche

L'informativa di Carlo Nordio e Matteo Piantedosi sul caso Almasri si terrà domani.

La disponibilità dei rappresentanti del governo a riferire in Parlamento, a una settimana esatta dal primo appuntamento sfumato, viene ufficializzata durante le riunioni dei capigruppo: i due ministri saranno a Montecitorio alle 12.30 e a Palazzo Madama alle 15.30. Ma a tenere banco per tutta la giornata sono le polemiche per la diretta tv sulla Rai: in un primo momento è stata negata alla Camera (per la contrarietà della maggioranza) e, invece, accordata al Senato; poi - in seguito ad un pressing di tutta la minoranza parlamentare - ha avuto il via libera anche a Montecitorio. "Meloni continua a scappare" dall'Aula "e hanno negato anche la diretta televisiva, è scandaloso", il coro di critiche che si era levato dall'opposizione.

La posizione dell'esecutivo è affidata al ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani: "Il governo non scappa dal Parlamento, non c'era nessuna volontà dilatoria", l'informativa non sarà tenuta dalla premier Giorgia Meloni ma da "due ministri molto importanti, che quindi sono in grado di dare le risposte adeguate". E' servito, spiega ancora Ciriani, "un approfondimento su ciò che si doveva dire" in seguito "ad un fatto nuovo rilevante" (l'iscrizione nel registro degli indagati di mezzo governo). Secondo il M5s avere domani in Aula i titolari di Giustizia e Interni dimostra che "l'opposizione dura paga", ma anche che "la premier Meloni si nasconde". E il Pd rincara la dose: "Non capiamo perché se Nordio e Piantedosi possono riferire in Aula, non possa farlo direttamente la premier". Il niet iniziale alla diretta tv alla Camera era stato contestato duramente da tutta la minoranza parlamentare: "Grave impedire ai cittadini di ascoltare in diretta la versione del governo. Evidentemente non ne sono convinti neanche loro", l'attacco del segretario di Più Europa Riccardo Magi.