Porto Gioia Tauro, a fine gennaio registrata crescita del 12,5%

Prosegue e si rafforza il trend positivo di movimentazione container del porto di Gioia Tauro.

A fine gennaio, il terminal MedCenter Container Terminal ha movimento 347.917 teus, registrando una crescita del 12,5 percento rispetto allo stesso mese del 2024.

Dopo avere chiuso lo scorso anno con una movimentazione di circa 4 milioni di teus, la proiezione dello scalo lascia presagire, anche per il 2025, un'altra ottima performance per lo scalo che si conferma essere il primo porto di transhipment d'Italia e tra i più importanti all'interno del circuito internazionale del Mediterraneo.

"Ottime performance che dimostrano - è detto in una nota dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio - il rinnovato interesse degli armatori, nonostante le difficoltà generate dalla nota direttiva europea Ets e dalla crisi internazionale dei traffici marittimi, dovuta all'instabilità geopolitica del mar Rosso, che ha costretto a circumnavigare l'Africa pur di raggiungere il porto di Gioia Tauro".