Siracusa, 'maggioranza sorda': Ferdinando Messina (FI) si dmette da consigliere

Un pezzo da novanta di Forza Italia a Siracusa, Ferdinando Messina, lascia il consiglio comunale. Messina se ne va da candidato a sindaco non eletto e non per contrasti all'interno del partito. Anzi i suoi rapporti con i vertici di Forza Italia in tutta la provincia di Siracusa sono più che ottimi. Il consigliere dimissionario scrive allì'aula.

"Servire la comunità è agire con coerenza e responsabilità anche quando le circostanze richiedono scelte difficili. Oggi rassegno le mie dimissioni dal ruolo di Consigliere Comunale. Una decisione sofferta ma necessaria, presa con senso di responsabilità verso i miei concittadini. Questo ruolo non è frutto di una candidatura alla carica di Consigliere Comunale, ma di una norma che assegna automaticamente un seggio di Consigliere al candidato Sindaco non eletto. La scelta di candidarmi a Sindaco aveva il fine di guidare la città e realizzare un progetto alternativo di cambiamento. Per questo motivo, lasciare il Consiglio non significa venire meno al rispetto di chi mi ha sostenuto, ma confermare la coerenza del mio impegno verso la città. La mia decisione non è dettata da rinuncia o disimpegno, ma dalla constatazione dell’impossibilità di svolgere il mandato in modo efficace, a causa del perdurante silenzio e del rifiuto sistematico di confronto in aula da parte dell’Amministrazione Comunale.

In qualità di rappresentante dell’opposizione, il mio ruolo non è quello di "fare presenza", è essere voce, contrappeso, l’altro capo della bilancia, offrendo alternative e proposte a beneficio di tutta la cittadinanza, non solo di una parte. Tuttavia, questa funzione è stata costantemente svilita da un atteggiamento indolente di chi ha ignorato ogni tentativo di dialogo e di confronto costruttivo.

Nemmeno eventi gravi e simbolicamente significativi, come la recente occupazione dell’Aula Consiliare, sono bastati a scuotere le coscienze di questa Amministrazione. Un silenzio assordante che dimostra la mancanza di rispetto verso le istituzioni e verso chi le vive ogni giorno con impegno. Credo che la politica debba essere ascolto, servizio e azione, e se questi principi vengono meno, non posso in coscienza continuare a ricoprire un incarico che non mi permette di perseguirli. Sono convinto che il mio contributo sarà più efficace fuori dalle mura di quest’aula, accanto ai cittadini, nelle piazze, nelle strade, dove il confronto e l’ascolto sono ancora possibili. Concludo con un pensiero che desidero condividere con chi, come me, crede che il cambiamento sia possibile: le regole del gioco possono essere ingiuste, ma la forza di chi vuole cambiare sta nel non arrendersi mai. Una Siracusa diversa è possibile, passo dopo passo; E questo, è il primo".