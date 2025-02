Acate, 57 anni fa moriva Enzo Maganuco: il ricordo di un illustre uomo di cultura

Il 4 febbraio del 1968 moriva a Catania il professore Enzo Maganuco, forse il cittadino di Acate più noto. Anche quest’anno nessuna iniziativa è stata messa in campo per ricordare il critico, il saggista, il pittore, il direttore del Museo Civico del Castello Ursino, Accademico d’Italia nel 1939, che insegnò Storia dell’Arte Medievale e Moderna nelle Università di Catania e Messina.

Per testimoniare quanto sia stata importante la sua figura di studioso delle tradizioni popolari e di valorizzatore dei beni artistici contenuti nelle chiese siciliane nella prima metà del secolo scorso, è bastata finora l’intitolazione della Biblioteca Civica, al cui ingresso troneggia il busto in bronzo realizzato dallo scultore Giovanni Cilio, secondo solo a lui per fama.

Se andiamo invece più indietro nel tempo, a questo ricercatore infaticabile e scopritore di tesori artistici inestimabili, attento fotografo e autore di numerose ed autorevoli pubblicazioni, il Comune di Acate, con il sindaco Francesco Raffo, rese omaggio nel 1988 con un memorabile seminario di studi. Poi il “silenzio” di tante amministrazioni. Il professore Giuseppe Longo, che fu tra i relatori del convegno, all’epoca assessore alla Pubblica Istruzione, chiese prima di morire la pubblicazione degli atti. Non se ne fece niente.

Enzo Maganuco, che era nato ad Acate il 10 novembre 1896, ed ebbe come città d’elezione anche Vittoria, nell’agosto del 1943 lesse il proprio necrologio su un quotidiano, ma la notizia era priva di fondamento e il Corriere di Sicilia dovette tornare sui propri passi, scrivendo: «Ne siamo lietissimi e preghiamo l’illustre amico di considerare la notizia di ieri come un augurio…ai cent’anni». L’equivoco era sorto a causa dell’effettiva morte durante un bombardamento alleato, del cugino professore Di Quattro.