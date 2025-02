Comiso, nella sala della Pro Loco si presenta il libro "Donne di carta in Sicilia"

Sabato 8, alle ore 17:30, nella Sala della Pro Loco di Comiso (via Mons. Rimmaudo 4), si terrà la presentazione del libro “Donne di carta in Sicilia. Itinerari sulle orme delle scrittrici”, un affascinante percorso alla scoperta delle donne che hanno segnato la letteratura siciliana.

L’evento, patrocinato dal Comune di Comiso, è organizzato dalla Pro Loco, dal Club per l’UNESCO di Comiso e dall’associazione Naxoslegge. Sarà un’occasione unica per esplorare i luoghi in cui vissero e operarono scrittrici che, spesso in un contesto sociale ostile, hanno trovato nella scrittura il loro spazio di espressione.

“La presentazione di questo libro è un omaggio alle donne che hanno lasciato un segno indelebile nella letteratura – spiega il sindaco Maria Rita Schembari –. Donne di carta in Sicilia racconta il percorso di autrici che, con tenacia e sensibilità, hanno saputo far sentire la propria voce, trattando temi profondi come la maternità e la condizione femminile.” Particolare attenzione sarà dedicata a Margherita Margani Nicosia, figura rappresentativa della letteratura nel territorio ibleo e parte integrante di questo itinerario culturale.