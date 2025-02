Palermo, alla Libreria TanteStorie si presenta libro di Pietro Massimo Busetta "La rana bollita"

"La rana bollita. Perchè il Sud non si ribella": è il libro di Pietro Massimo Busetta che sarà presentato alla LibreriaTante Storie di via Ariosto, a Palermo, mercoledì 5 febbraio alle 18. Il titolare della libreria, Giuseppe Castronovo, dialogherà con l'avvocato Anna Maria Tonnicchi e con l'autore. La prefazione del libro è curata da Ljuca Bianchi; la postfazione è di Giuseppe Savagnone.

"Come mai una Comunità, maltrattata per anni da un Paese dimostratosi ostile, per la collusione tra classe dirigente nordica e quella dominante estrattiva meridionale, per la quale l’unico progetto di sviluppo sembrerebbe riguardare l’emigrazione di oltre 100.000 tra giovani e adulti ogni anno, non si ribella? Come mai la mancanza di infrastrutture non fa scattare alcuna reazione? Come mai si subisce una sanità che costringe i più fortunati, nei casi più delicati, a prendere un aereo per poter avere un buon servizio e gli altri, spesso, a trattamenti inadeguati"?...