Messina lascia il Consiglio: "Il mio impegno per Siracusa va avanti" VIDEO

“Ho rassegnato le mie dimissioni da Consigliere Comunale. Una decisione difficile, ma necessaria. Il mio ruolo in Consiglio non è frutto di una candidatura diretta, ma di una norma che assegna automaticamente un seggio al candidato Sindaco non eletto. Mi sono candidato per governare la città e offrire un’alternativa di cambiamento". Lo scrive Ferdinando Messina di Forza Italia che aggiunge: "Oggi, con lo stesso senso di responsabilità, scelgo di lasciare un’istituzione che ha reso impossibile l’esercizio del mio mandato”. Lo dichiara Ferdinando Messina, spiegando le motivazioni che lo hanno portato a questa scelta. “Essere all’opposizione non significa semplicemente occupare una sedia, ma rappresentare un contrappeso, un’alternativa concreta. Tuttavia, questa funzione è stata costantemente svilita da un atteggiamento indolente di chi ha ignorato ogni tentativo di dialogo e di confronto costruttivo. Nemmeno eventi gravi e simbolicamente significativi, come la recente occupazione dell’Aula Consiliare, sono bastati a scuotere le coscienze di questa Amministrazione. Un silenzio assordante che dimostra la mancanza di rispetto verso le istituzioni e verso chi le vive ogni giorno con impegno” . Messina sottolinea che la sua scelta non è una resa, ma una forma di protesta contro l’inerzia amministrativa che ha caratterizzato questi mesi. “Credo che la politica debba essere ascolto, servizio e azione, e se questi principi vengono meno, non posso in coscienza continuare a ricoprire un incarico che non mi permette di perseguirli. Sono convinto che il mio contributo sarà più efficace fuori dalle mura di quest’aula, accanto ai cittadini, nelle piazze, nelle strade, dove il confronto e l’ascolto sono ancora possibili”. Al di fuori della sede istituzionale, Messina tiene a rivolgere un pensiero a tutti coloro che hanno creduto nella sua candidatura e nel progetto politico che ha portato avanti: “Ringrazio l'intera coalizione – conclude - per aver sostenuto la mia candidatura, i 224 candidati al consiglio comunale, tutti gli Assessori designati e tutti i cittadini che hanno creduto e che credono che il cambiamento è possibile”.