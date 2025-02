Morto per salvare i familiari, oggi i funerali a Caltabellotta

Si tengono oggi alle 15,30, nella chiesa di Sant'Agostino di Caltabellotta (Agrigento), i funerali di Salvatore Benfari, l'operaio di 47 anni morto lunedì pomeriggio nell'incendio che si è propagato nell'abitazione dei genitori in via dei Cappuccini.

La procura della Repubblica di Sciacca non ha ritenuto necessario disporre l'autopsia.

Prima di perdere i sensi ed essere avvolto dalle fiamme, l'uomo ha fatto in tempo a mettere in salvo l'anziana madre e le figlie di 8 e 12 anni.

La donna, di 75 anni, è tuttora ricoverata al Civico di Palermo con ustioni sul corpo di diverso grado. Non sarebbe in pericolo di vita.

Proseguono intanto gli accertamenti e i rilievi per provare a risalire alle cause dell'incendio. L'ipotesi più accreditata continua ad essere quella del corto circuito, ma le verifiche tecniche da parte di carabinieri del raggruppamento investigazioni scientifiche e dei vigili del fuoco non sono ancora terminate. Oggi, per la giornata dei funerali di Benfari, che lavorava al nord come saldatore specializzato, il sindaco di Caltabellotta ha proclamato il lutto cittadino.