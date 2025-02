Volley Modica: vince soltanto la formazione Under 19

Fine settimana in agrodolce per le formazioni minori e giovanili della Volley Modica, impegnate nei campionati Under 19, Under 17, Prima Divisione e Serie C. A sorridere, infatti, è solo la formazione Under 19 di Ciccio Italia, che ieri si è imposta in tre set sul campo dei pari grado del Carlentini, squadra con la quale il sodalizio modicano ha stretto un rapporto di collaborazione, continuando così il trend positivo che permette ai giovani biancoazzurri di primeggiare nel campionato di pertinenza. Le note negative, invece, arrivano dalla formazione di Serie C che sabato al “Geodetico”, nonostante i continui miglioramenti, si è arresa in tre set all'Ecoplast Gela e nel prossimo weekend dovrà cercare di fare punti nello scontro diretto sul campo del Viagrande per cercare di salvare la categoria.

Sconfitta in trasferta anche per la formazione di Prima Divisione allenata da Francesca Giucastro, che ha trovato semaforo rosso sul campo del Pachino Volley,dove è stata battuta per 3 – 0. Le giovani leve biancoazzurre (sono tutti atleti under 18), proveranno a riscattarsi domenica prossima, quando al “Geodetico” di via Fabrizio alle 18, sfideranno il GP Carlentini.