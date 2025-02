Elezioni a Solarino, il segretario Pd Gerratana: "Stop a fughe in avanti"

"Solarino sarà l'unico c o m u n e al voto per le amministrative in provincia di Siracusa. L ' interruzione traumatica della consiliatura con l'approvazione della mozione di sfiducia al sindaco Germano rappresenta un evento che deve responsabilizzare tutti gli attori politici che sono chiamati a valutare gli aspetti positivi e negativi della sindacatura e se i primi sono superiori ai secondi. Gli iscritti al partito democratico e il Circolo, i cui organi rappresentativi si ricostituiranno da qui a poche settimane, hanno il diritto e il dovere di fare queste valutazioni nell'ambito di un ragionamento che, evitando singole e singolari fughe in avanti, faccia emergere la proposta politica del PD per i cittadini solarinesi. La grande partecipazione alla elezione del nuovo segretario provinciale nel circolo dimostra che esiste una grande necessità e volontà di protagonismo tra tutti i tesserati che, con il contributo e il s o s t e g n o significativo della nuova segreteria provinciale, hanno la possibilità di indicare in maniera chiara e riconoscibile una proposta politica per la città che non può e non deve essere nè sminuita nè strattonata alcuno. In questo senso siamo tutti messi alla prova aldilà del risultato elettorale che i cittadini, in maniera libera e senza conzionamenti, vorranno tributarci." Così il segretario provinciale del Pd, Piergiorgio Gerratana.