Palermo, si è insediato il nuovo direttore generale di Villa Sofia

Si è insediato oggi, mercoledì 5 febbraio 2025, il nuovo direttore generale dell'Azienda Ospedali riuniti "Villa Sofia-Cervello", Alessandro Mazzara, designato dal governo Schifani, nominato con decreto dell'assessore regionale per la Salute, Daniela Faraoni.

Alessandro Mazzara, originario di Serradifalco (Caltanissetta), 62 anni, laureato in Giurisprudenza, proviene dall'Asp di Enna dove ha ricoperto l'incarico di direttore amministrativo dal novembre 2024.

Il manager, che ha maturato una lunga esperienza nell'ambito direzionale, avendo ricoperto numerosi incarichi dirigenziali in altre aziende sanitarie siciliane, in particolare a Villa Sofia Cervello, dove è stato già direttore amministrativo, è stato nominato in qualità di Commissario straordinario in attesa del completamento dell'iter con il parere della commissione Affari istituzionali dell'Ars. Mazzara prende il posto del dimissionario Roberto Colletti.