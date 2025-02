Arcigay Siracusa, Caravini: "L'omosessualità non è un virus, bassezze di Zappalà"

<Agghiacciante> - inizia così la dichiarazione del presidente di Arcigay Siracusa, Armando Caravini in merito alle parole del consigliere comunale Franco Zappalà. <Vorrei ricordare, al consigliere Zappalà – tuona Caravini – che certe “battute” tristi ed infelici ai nostri giorni non si fanno neanche al bar>. Nell’intervento, visibile le video di Siracusa News ( https://www.facebook.com/share/v/19yVPhd2qd/ ) , <Il consigliere, che sorride giustificandosi e sorridendo ad una sua “battuta” parla dell’omosessualità come “virus”> - sottolinea Caravini. <Mi sento di dire al consigliere, candidato nella lista di Garozzo che da sindaco ha sostenuto la comunità LGBT, che la sua “battuta” infelice esposta in consiglio comunale è di una bassezza infinita ed insulta non solo la comunità ma anche gli altri consiglieri> - dice Caravini. <Al suo posto, oltre a chiedere immediatamente scusa, mi dimetterei – afferma il presidente di Arcigay – in quanto per il consigliere Zappalà è evidente che il consiglio comunale, composto da persone che vogliono lavorare per la città, sia più importante esprimere il suo personale parere omofobo>. <Essere omosessuale – dichiara Caravini – non è un “virus” e mi auguro che il consigliere Zappalà si informi bene piuttosto che “scimmiottare” con frasi “entri buono ed esci in un’altra maniera” sul fatto che l’omosessualità, dal 17 maggio del 1990, ha visto la sua cancellazione dall’elenco delle malattie mentale e la definizione da parte dell’OMS come “una variante del comportamento umano”>. <Si dimetta da civico consesso – conclude Armando Caravini – e lasci in fretta il suo posto a qualcuno che vuole lavorare bene per la città. Mi auguro che anche l’intero consiglio comunale si prendano provvedimenti in merito e si condannino pubblicamente le parole del consigliere non facendosi abbindolare da quella che Zappalà ha sornionamente definito “battuta”>.