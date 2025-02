Incidente alle porte di Floridia, sbanda con l'auto che perde una ruota

Incidente stradale autonomo questo pomeriggio lungo ls Statale124 in direzione Floridia. Una utilitaria con alla guida una donna, per cause da accertare, ha perduto una ruota anteriore e conseguentemente il mezzo si è fermato a pochi centimetri dal guard rail. Al momento dell'incidente, nessun auto procedeva in direzione Siracusa. Quindi è stato evitato lo scontro con un altro veicolo. Perla conducente del veicolo, solo una buona dose di paura e danni alla sua Suzuki Sx4.