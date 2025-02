Scoperta una casa di spaccio a San Cristoforo, preso il 'gestore' a Catania

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un catanese di 25 anni trovato in possesso di crack e cocaina, nell’ambito di un’attività di controllo finalizzata a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga in città. L’operazione degli agenti della sezione antidroga della Squadra Mobile ha permesso di scoprire una casa di spaccio nel cuore del quartiere San Cristoforo, protetta da porte blindate e da un complesso sistema di video-sorveglianza. Nonostante gli strumenti e le dotazioni tecnologiche utilizzate per rendere difficili o comunque vanificare eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine, i poliziotti della Squadra Mobile sono riusciti ad introdursi rapidamente all’interno dell’abitazione dove hanno sorpreso il 25enne impegnato nella gestione della “casa di spaccio”. Durante la perquisizione del locale, sono stati trovati 10 grammi di crack e 2 grammi di cocaina, prontamente sequestrati, nonché diverso materiale per il confezionamento della droga in dosi e la somma di 1145 euro, in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip.