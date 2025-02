Nigeriano scarcerato a Siracusa: il questore ordina il rimpatrio

Agenti della Polizia di Stato in servizio all'Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa, nell’ambito del costante monitoraggio degli stranieri irregolari detenuti presso gli istituti penitenziari della provincia, hanno eseguito il decreto di Espulsione emesso dal Prefetto di Siracusa nei confronti di un detenuto cittadino nigeriano irregolare. Tale espulsione è stata eseguita, al momento della scarcerazione, con il rimpatrio del soggetto al paese d’origine, dando seguito quindi al decreto del Questore di Siracusa, convalidato dal Giudice di Pace di Siracusa, che disponeva l’immediato rimpatrio del cittadino nigeriano. Lo stesso, privo di qualsiasi titolo di soggiorno, annoverava precedenti penali per reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti, per i quali si trovava detenuto dal 2022. Inoltre, annoverava precedenti di polizia per porto di armi od oggetti atti ad offendere, minacce aggravate, false attestazioni a pubblico, danneggiamento e numerose inottemperanze all’Ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale a seguito di precedenti espulsioni.