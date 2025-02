Il re di Giordania respinge il piano di Trump per Gaza

Anche il re di Giordania, Abdallah II, ha respinto "qualsiasi tentativo" di prendere il controllo dei territori palestinesi e di sfollare la sua popolazione, in riferimento alla proposta lanciata da Donald Trump su Gaza.

Il sovrano giordano, incontrando il presidente palestinese Abu Mazen, ha sollecitato sforzi "per fermare le attività di insediamento e respingere qualsiasi tentativo di annettere terre e sfollare i palestinesi a Gaza e in Cisgiordania, sottolineando la necessità che i palestinesi si stabiliscano sulla loro terra", si legge in una nota.

La Giordania accoglie già circa due milioni di rifugiati palestinesi.