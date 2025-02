Almasri, Nordio: "Pasticcio da Cpi, non sono passacarte". Opposizioni ribadiscono: "Meloni in Aula"

I ministri della Giustizia Carlo Nordio e dell'Interno Matteo Piantedosi, nell'informativa urgente del governo oggi 5 febbraio alla Camera, hanno riferito in merito alla richiesta di arresto della Corte penale internazionale e successiva espulsione del cittadino libico Najeem Osema Almasri Habish. Nel pomeriggio l'informativa al Senato. Ma le opposizioni tornano a chiedere che la premier Giorgia Meloni riferisca in Parlamento sul caso del comandante libico.

"Le informative di Nordio e Piantedosi sono state del tutto insoddisfacenti, hanno dato risposte non esaustive anzi con due linee in contraddizione tra loro. Ma entrambi hanno chiamato in causa la sicurezza nazionale e il ruolo della presidente del Consiglio, per questo ribadiamo la richiesta di un'informativa urgente della premier Giorgia Meloni. Oggi nei banchi del governo pieni mancava solo lei", dice la capogruppo Pd, Chiara Braga, in Aula.

Una richiesta avanzata da tutti i gruppi d'opposizione. Dice il capogruppo M5S, Riccardo Ricciardi: "Oggi il ministro della Giustizia ha sbugiardato la premier, lei deve venire in Aula e non nascondersi dietro ai suoi servi". E poi Angelo Bonelli per Avs: "Oggi due ministri sono venuti in Aula a delegittimare le istituzioni, Nordio in particolare, compresa anche la Corte penale internazionale. Abbiamo sentito bugie inaccettabili. Meloni venga in Aula e non sui social a raccontare le sue bugie". Alla richiesta si sono aggiunti anche Iv con il capogruppo Davide Faraone ed Elena Bonetti di Azione.

"Ho manifestato subito la disponibilità ad essere ascoltato il prima possibile, infatti eccomi qua, per chiarire questa vicenda sulla quale ci sono tantissime incertezze, inesattezze, talune grossolane contraddizioni", dice il Guardasigilli alla Camera.

"Tanto più la richiesta proveniente dalla Corte Penale Internazionale è articolata e complessa, tanto maggiore deve essere la riflessione, anche critica, sul suo procedere logico, sulla sua coerenza argomentativa, sui dettagli degli elementi citati e sulla coerenza delle conclusioni cui perviene. Come vedremo questa coerenza manca e quell'atto è radicalmente nullo", afferma Nordio.

E spiega che "l'atto è arrivato in lingua inglese senza essere tradotto. Sin dalla prima lettura il sottoscritto notava una serie di criticità sulle richieste di arresto che avrebbero reso impossibile una immediata richiesta alla Corte d'Appello".

"Non so perché abbiano agito in modo così frettoloso da sbagliare completamente un atto così solenne. Ma è mia intenzione attivare i poteri che la legge mi riconosce e chiedere alla Corte penale giustificazione circa le incongruenze di cui è stato mio dovere riferire", sottolinea. La Corte "si è corretta, ha rilevato i difetti" e ha cercato di "cambiarli 5 giorni dopo perché si era accorta che aveva fatto un immenso pasticcio".

"Il ruolo del ministro non è semplicemente quello di un organo di transito delle richieste che arrivano dalla Corte, non è un passacarte - scandisce facendo riferimento alle norme relative alla Corte penale internazionale - ma è un organo politico che deve meditare il contenuto delle richieste in funzione di un eventuale contatto con gli altri ministeri, con altre istituzioni o con altri organi dello Stato".

La ricostruzione

"Il 18 gennaio 2025 la Corte Penale Internazionale emetteva un mandato di arresto internazionale" nei confronti di Almasri, "per una serie di reati di cui vi parlerò dopo - ricostruisce Nordio - Il mandato di arresto veniva eseguito dalla Digos di Torino domenica 19 gennaio 2025 alle ore 9:30. Una notizia informale dell’arresto veniva trasmessa via e-mail da un funzionario dell’Interpol a un Dirigente del Dipartimento degli Affari di giustizia, alle ore 12:37 sempre della domenica 19 gennaio 2025. Si trattava, come ho detto, di una comunicazione assolutamente informale, di poche righe, priva dei dati identificativi del provvedimento in oggetto e delle ragioni sottese". Nordio aggiunge che "non vi era nemmeno allegata la richiesta di estradizione".