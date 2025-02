Cioccolato di Modica IGP, altalena di numeri sulla produzione della “barretta”

Il Presidente del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica Igp, Salvatore Peluso, è stato ospite del Governo della Guinea Equatoriale. L’iniziativa si è concretizzata

grazie all’interessamento di Vincenzo Presti, esperto di Turismo Internazionale e Direttore Generale del Grand Hotel Djibloho, e di Giuseppe Pantano, ex funzionario diplomatico presso l’Ambasciata d’Italia a Yaoundé, che aveva giurisdizione anche sulla Guinea Equatoriale. L’incontro più significativo, a Malabo - tra la First Lady della Nazione, Constancia Mangue de Obiang, e la delegazione guidata da Salvatore Peluso - ha aperto la strada per una serie di accordi che favoriscano i produttori locali e posizionino il cacao equato guineano in modo più forte nel mercato globale. Durante la visita si è parlato anche della possibilità di proporre un gemellaggio tra la città di Bata, città posta nella regione del Rio Muni , considerata capitale politica della Nazione, e la città di Modica.

Intanto, secondo gli ultimi dati del Consorzio, il cioccolato di Modica IGP, ha fatto registrare nel 2024 la produzione di oltre 347 mila chili di cioccolato, con un incremento del 3,8% rispetto al 2023.

Nel 2024, inoltre, sempre secondo le stime del Consorzio, sono state immesse in commercio 3.870.645 barrette, con un incremento di circa il 12% rispetto al 2023.

Al 31 dicembre del 2024, inoltre, - sempre a detta del Consorzio - sono salite a oltre 22 milioni e settecentomila le confezioni di cioccolato di Modica IGP immesse in commercio dall’avvento della Indicazione Geografica Protetta.

Numeri che, tuttavia, avrebbero bisogno di una verifica storica, soprattutto se si considerano i dati di qualche anno fa. In particolare, quelli del 2019 quando il Consorzio di tutela – in occasione del Sigep di Rimini – dichiarava una produzione di ben 12 milioni di barrette l’anno. Una quantità che, se confermata, porterebbe ad altre considerazioni e farebbe registrare addirittura un costante decremento nella produzione di cioccolato da parte delle imprese consorziate tutelate dal marchio IGP.

Il Consorzio, che si è dotato recentemente degli organi deliberativi, guidati dal presidente, Salvo Peluso, ha, comunque, annunciato, nel corso di quest’anno, il lancio di una campagna promozionale in Italia e all’Estero.