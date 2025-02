Elezione per le Province, Schillaci (M5s): il dilemma è all'interno del Centro destra

"Per le Province e il sistema elettorale il dilemma è tutto interno al centrodestra. Sono emerse tutte le contraddizioni e le differenze tra i partiti che sostengono i governi sia a Roma e che in Sicilia. L'onere della scelta per il superamento della legge Delrio è tutto del centrodestra. Per noi è chiaro che non si può bypassare l'attuale norma nazionale che ha aspetti di carattere finanziario inderogabili. Al momento c'è solo un orizzonte che è quello delle elezioni di secondo livello". Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all'Assemblea regionale siciliana.