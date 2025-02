Confcooperative, assemblea a Modica: più servizi innovativi

Villa Polara, a Modica, ha ospitato l’assemblea della sede territoriale di Ragusa di Confcooperative Sicilia sul tema “Coltivare valori, costruire futuro: la cooperazione per le comunità di domani”. Ad aprire i lavori il presidente di Confcooperative Ragusa, Luca Campisi, che ha parlato della necessità di instaurare periodicamente momenti di confronto tra tutti gli operatori del settore della cooperazione per favorirne la crescita. E’ stato fatto il punto della situazione anche rispetto ai mesi di attività che hanno visto per protagonista il nuovo Consiglio territoriale guidato proprio dal presidente Campisi che ha approfittato del confronto per definire tutti assieme le linee programmatiche del 2025, soffermandosi sull’esigenza di rafforzare la presenza sindacale nell’ambito provinciale di Ragusa. Maurilio Assenza ha invece introdotto il tema della giornata chiarendo il significato della costruzione dei valori in una società sempre più liquida e frenetica. Particolare attenzione, poi, è stata posta alle problematiche con cui le cooperative si confrontano quotidianamente mentre la definizione delle linee programmatiche progettuali legate al centro servizi regionale a favore delle cooperative è stata utile per comprendere quale il ruolo che il settore può svolgere in chiave futura cercando di intercettare esigenze sempre più variegate. “Ed è proprio dal lavoro che intendiamo portare avanti in totale sinergia tra centro servizi ed imprese territoriali – chiarisce il presidente Campisi – che si vuole raggiungere una crescita dell’offerta di servizi innovativi per fare diventare sempre più protagoniste anche cooperative di settori diversi. Insomma, servizi sempre più innovativi e strategici possono aiutarci a garantire una migliore compenetrazione sul territorio provinciale del mondo della cooperazione. E’ senza ombra di dubbio una prospettiva di alto profilo quella a cui puntiamo”.