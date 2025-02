Mazara, la mamma di Denise: persone sbagliate nel nostro percorso

"Siamo stati sfortunati a trovare nel nostro doloroso percorso le persone sbagliate che anziché aiutarci ci hanno affossato ancora di più". E' lo sfogo sui social di Piera Maggio, madre della piccola Denise Pipitone, rapita da Mazara del Vallo (TP) il 1° settembre 2004, in merito alla condanna del dicembre scorso nei confronti della Dottoressa Maria Angioni. L'ex magistrata che indagò sul caso della scomparsa della bambina è stata condannata a quattro mesi di reclusione (condizionalmente sospesa) per diffamazione in tesi commesso ai danni dell'ex Ispettore Vincenzo Tumbiolo, già in forze al Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo. Una condotta diffamatoria che sarebbe consistita nell'aver detto, nel corso di una trasmissione televisiva: "Bisognerebbe fare una chiacchierata con questi qua", riferendosi proprio a Tumbiolo e ad altri due esponenti delle forze dell'ordine incaricati delle indagini del Pipitone. "Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi" Che rabbia e amarezza su tutto ciò", conclude la Maggio il suo messaggio sui social.