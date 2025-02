Open fiber, parte il progetto '100% fibra vera nei Borghi': si parte da Brolo

Parte da Brolo, in provincia di Messina, la rivoluzione digitale nelle telecomunicazioni targata Open Fiber con l'introduzione della fibra ottica e l'abbandono della rete in rame.

Il borgo siciliano è infatti uno dei primi quattro centri italiani selezionati - gli altri sono Vedano al Lambro (Lombardia), Boretto (Emilia Romagna) e Monte San Biagio (Lazio) - in '100% fibra vera', il progetto di Open Fiber mirato a incentivare lo switch-off del rame nell'infrastruttura di telecomunicazione. I lavori della nuova rete in fibra ottica, che oggi raggiunge 4.500 unità immobiliari tra abitazioni, imprese, uffici pubblici e scuole, si sono conclusi da tempo. Brolo figura nei primi comuni-pilota per una serie di fattori: l'ampia copertura del territorio garantita dalla nuova rete in fibra ottica e la spiccata apertura all'innovazione digitale dimostrata dalla comunità.

Il progetto è stato presentato oggi nel municipio di Brolo. "Con questo progetto - dice la responsabile affari istituzionali territoriali Open Fiber Paola Martinez - intendiamo offrire un contributo al processo di spegnimento delle reti in rame, dimostrando quanto e come la diffusione della fibra ottica contribuisce allo sviluppo delle comunità, soprattutto quelle più distanti dai grandi centri e dalle aree metropolitane. Il processo di migrazione verso le reti in fibra ottica Ftth procede purtroppo a rilento: senza un impulso normativo specifico, l'effettivo spegnimento del rame si otterrebbe ben oltre i target di connettività gigabit prefissati da Italia ed Europa, vanificando tutti gli sforzi e investimenti tecnologici che il Paese sta sostenendo per centrare gli obiettivi della transizione digitale ed ecologica. Partiamo da Brolo proprio per mostrare che l'Italia è pronta alla rivoluzione digitale". Attualmente l'infrastruttura in fibra in Italia ha una copertura significativa e comunque in linea con la media europea. La fibra copre circa il 60% delle unità immobiliari italiane. Al momento il livello di backup e l'utilizzazione di queste infrastrutture è ancora molto limitata, con circa il 27% rispetto alla media europea del 54% e a Paesi vicini come Francia e Spagna, che superano l'80%.