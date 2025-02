Ancora furti nel Ragusano e sempre con la stessa tecnica, la spaccata. Dopo i colpi a Vittoria, Comiso e Ispica, i ladri sono tornati a colpire a Modica, in contrada Pozzo Cassero. Preso di mira, per la seconda volta in una anno, il Bar Tabacchi che si trova al bivio per Frigintini e Noto. Il bottino ammonta ad un centinaio di euro ma i danni causati sono stati notevoli. Indagano i carabinieri.