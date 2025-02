Vittoria, domani in programma la "Marcia per la sicurezza"

Tutto pronto a Vittoria per la “Marcia per la Sicurezza” che intende riaffermare i principi della legalità e della tutela della sicurezza. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra il Sindaco Francesco Aiello, le Associazioni di categoria, la deputazione nazionale e regionale, con l’obiettivo di costruire una rete compatta per la sicurezza urbana.

Il programma della “Marcia per la sicurezza”

La marcia partirà domani, venerdì, alle 9:30 da Largo Cavour, attraverserà il cuore della città e si concluderà in Piazza del Popolo, coinvolgendo cittadini, studenti, associazioni e rappresentanti istituzionali. Un appello alla partecipazione è stato rivolto alla città dal sindaco, Francesco Aiello.