Volley, B2 femminile. Melilli sabato a Sant’Agata di Militello, il presidente Luigi Distefano: “Non sarà una passeggiata”

“Andiamo a Sant’Agata di Militello con l’obiettivo di portare a casa la vittoria, consapevoli che non sarà una passeggiata”. Parole chiare quelle di Luigi Distefano, presidente di Melilli Volley, a due giorni dalla partita contro La Saracena, ultima nel campionato di serie B2 di pallavolo femminile. La gara si disputerà sabato 8 febbraio con inizio alle 18,30. Vietato sottovalutare la formazione messinese “che – sottolinea il massimo dirigente - non è il classico fanalino di coda in disarmo. È una squadra che, nonostante la classifica, ha giocato a tratti una buona pallavolo e la società messinese ha dimostrato di crederci ancora, come è giusto che sia, muovendosi attivamente sul mercato, che si è chiuso il 22 gennaio. Il nostro gruppo si è ritrovato in palestra martedì per preparare al meglio questa partita, analizzando gli errori commessi contro il Cus Catania, senza dimenticare che, nonostante la sconfitta, la partita ha dato anche parecchi spunti positivi. La nostra squadra - ribadisce il presidente melillese - ha un DNA combattivo e saprà riprendere al meglio il cammino, parzialmente interrotto sabato scorso con la sconfitta rimediata al tiebreak”.

Melilli adesso è quarto in classifica a quota 27 punti, uno in meno dello stesso Cus Catania, mentre la vicecapolista Volley Valley è distante 4 lunghezze. “Non dobbiamo mai perdere di vista chi siamo e da dove veniamo – aggiunge a questo proposito il presidente Distefano - Nonostante il ruolo di favoriti o di squadra blasonata che qualcuno ci attribuisce, lusingandoci, continuiamo ad avere piena consapevolezza del fatto che siamo una realtà neonata, sia sul piano tecnico che su quello societario”.

Una realtà cui aveva dato il suo contributo anche il tecnico Santino Sciacca, sollevato dall’incarico alla vigilia del match di sabato scorso contro il Cus Catania. Una scelta che ha sorpreso molti tifosi. “Su questo argomento – dice Distefano - avrei preferito non intervenire visto che avevamo deciso di mantenere un profilo di riservatezza su quella che è stata e rimane una scelta interna. Per spiegare quanto avvenuto venerdì scorso, a conclusione di una riflessione che durava già da qualche giorno, posso dire che la scelta operata da me e condivisa con il team manager Giuseppe Amato, è stata dettata esclusivamente dalla volontà di fare quanto necessario per il bene della squadra e del prosieguo della stagione. A titolo personale, posso dire che non è stato facile perché Santino Sciacca, prima che essere stato allenatore del Melilli Volley, è un amico vero. La ridda di voci che si sono susseguite in questi giorni, circa motivi tecnici o presunti litigi, rappresentano solo illazioni prive di ogni fondamento. Chiudiamo questo capitolo, ribadisco doloroso sul piano umano, e lasciamo lavorare in serenità Luca Scandurra, che ha la stima e la fiducia incondizionata della società”.