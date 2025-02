Sbarco a Lampedusa, morti due migranti sulla spiaggia dei Conigli

Un migrante è stato trovato morto sulla spiaggia, un altro è deceduto al poliambulatorio, dove era stato trasportato dopo lo sbarco di 44 persone avvenuto all'Isola dei Conigli, a Lampedusa.

Il gruppo ha viaggiato su un barchino di 9 metri e la polizia l'ha intercettato in strada.

Sono stati gli stessi migranti (bengalesi, egiziani, pakistani e marocchini) a segnalare agli agenti che due loro compagni di viaggio stavano male.

Giunti in spiaggia, i poliziotti hanno trovato il cadavere di un uomo, mentre lungo il sentiero c'era un altro migrante in evidente ipotermia, poi spirato al poliambulatorio.