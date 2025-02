Palermo, al via primi interventi nell'area di Pronto soccorso di Villa Sofia

Il commissario straordinario dell'Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, Alessandro Mazzara, ha effettuato un sopralluogo nell'area del pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia.

Si tratta del primo impegno dal suo insediamento, avvenuto ieri, mercoledì 5 febbraio, e, considerata l'importanza che riveste la situazione relativa all'ospedale, al sopralluogo è stata presente l'assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni.

Nel corso della visita sono stati pianificati e attivati una serie di primi interventi urgenti migliorativi, finalizzati a garantire confort e ottimizzare l'assistenza ai pazienti in barella in attesa di Triage.

In particolare, sono stati avviati, e si concluderanno lunedì prossimo, i lavori per la realizzazione di un'area riservata ai soggetti barellati dotata di appositi spazi che garantiscono la privacy, rifiniti con impianti video televisivi, al fine di rendere gli ambienti confortevoli e consoni all'attuale normativa vigente.

All'interno dell'area è prevista la realizzazione di una postazione infermieristica per il controllo e monitoraggio dei pazienti. Sono in corso anche lavori di tinteggiatura delle pareti.

L'assessore alla Salute e il commissario straordinario dell'Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello hanno sottolineato la necessità di dare immediatamente avvio ad una serie di interventi che contribuiscono all'efficienza e al decoro del pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia, che si inseriscono in una più ampia programmazione di iniziative finalizzate alla realizzazione di un percorso di umanizzazione di ambienti e servizi per la cura, orientati alla persona nella sua interezza.