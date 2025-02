Elicottero si schianta a Parma, morto l'imprenditore Rovagnati

Le tre persone a bordo dell'elicottero schiantatosi ieri a Castelguelfo di Noceto (Parma) - l'imprenditore Lorenzo Rovagnati e i piloti Flavio Massa e Leonardo Italiani - sarebbero morti sul colpo.

In particolare Rovagnati è stato trovato all'interno del velivolo.

Lo schianto è avvenuto poco dopo il decollo per cause da chiarire, nell'area del decollo stesso. Lo precisa il procuratore di Parma Alfonso D'Avino che coordina le indagini dei carabinieri. Le salme sono a disposizione dell'autorità giudiziaria per le autopsie, mentre l'area è sotto sequestro, disposta pure per la documentazione informatica relativa al volo.

Sarebbe precipitato in verticale, dopo un tentativo di decollo non andato a buon fine. Sembra essere questa la dinamica dell'incidente. L'ipotesi è che l'elicottero abbia tentato di salire con una manovra al di sopra del livello della fitta nebbia quando c'è stato un problema, forse un guasto, che ne ha provocato la caduta. Sul luogo dell'incidente stanno proseguendo i rilievi dei Ris e dei carabinieri.

"Fin dalle prime ore abbiamo messo in campo il nostro reparto di eccellenza, il Ris di Parma. L'obiettivo è ricostruire esattamente la dinamica di questa tragedia, lo dobbiamo ai familiari delle vittime ai quali va tutto il nostro cordoglio". Lo ha detto il comandante provinciale dei carabinieri di Parma, colonnello Andrea Pagliaro, parlando con i giornalisti a Castelguelfo di Noceto dove nel tardo pomeriggio di ieri si è schiantato un elicottero con a bordo l'imprenditore Lorenzo Rovagnati e due piloti, tutti deceduti.

"L'impatto al suolo - ha spiegato il comandante - è avvenuto a 4-500 metri dall'elisuperficie da cui l'elicottero era decollato poco prima". Per quanto riguarda scatola nera e piano di volo, "sono tutti accertamenti che sta facendo l'agenzia nazionale sicurezza volo, attività in divenire su cui stiamo lavorando", ha aggiunto.