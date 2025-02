Gioia Tauro, Guardia costiera sequestra 114 chili di novellame

Oltre 114 chili di novellame di sarda sono stati sequestrati dalla Capitaneria di porto di Gioia Tauro.

L'intervento è stato reso possibile dopo la segnalazione di una pattuglia della Polizia di Siderno, che ha fermato un furgone sospetto nei pressi dello svincolo per Galatro.

Il furgone, scortato dagli agenti, è stato condotto alla Capitaneria di porto dove i militari hanno verificato e pesato il carico.

Al conducente del veicolo è stata contestata la violazione della normativa di settore per detenzione e trasporto di prodotti ittici sottomisura ed, in ragione dell'ingente quantitativo detenuto, elevata una sanzione amministrativa di 10.000 euro.