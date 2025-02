Corigliano Rossano, compie una rapina per 3 paia di occhiali: arrestato

Personale del Commissariato di Corigliano-Rossano della Polizia ha arrestato un 44enne per rapina aggravata.

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti dopo la segnalazione al numero unico di emergenza 112 di una rapina consumata ai danni del titolare di un'attività commerciale.

Al loro arrivo i poliziotti hanno visto in strada un soggetto corrispondente alle descrizioni fornite, che alla vista della Volante aumentava il passo per allontanarsi ed eludere il controllo.Raggiunto dagli agenti e perquisito, l'uomo è stato trovato in possesso di un coltello da cucina con il quale aveva minacciato il titolare del negozio e tre paia di occhiali, dal valore complessivo di 500 euro, che sono stati restituiti all'esercente.

Al termine dell'udienza di convalida, l'uomo si è visto confermare la detenzione in carcere