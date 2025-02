Ragusa, la Chiesa di San Giovanni Lo Vecchio: si presenta libro di Andrea Ottaviano

Mercoledì 12 febbraio alle ore 17.30, presso l’Auditorium del Centro studi “Feliciano Rossitto” (Via Ettore Majorana, 5 – Ragusa), sarà presentato il libro di Andrea Ottaviano dal titolo «Ragusa, la Chiesa di “San Giovanni Lo Vecchio” storia e leggenda».

A relazionare sarà don Giuseppe Antoci (parroco della Chiesa Madre di San Giorgio, delle Anime Sante del Purgatorio, di San Tommaso, e responsabile per i Beni Culturali della Diocesi di Ragusa). Sarà presente l’autore per le riflessioni conclusive della serata.