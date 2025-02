Pacco sospetto tra via Etnea e i Quattro canti a Catania: allarme rientrato

Allarme per un pacco sospetto in via Etnea, a Catania, nel tratto compreso tra i Quattro Canti e piazza Università. Sul posto sono intervenuti il Nucleo Artificieri della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania per le verifiche del caso e per cinturare la zona. Secondo quanto riferito dall'ufficio stampa della Questura del capoluogo etneo, l'allarme è rientrato e la strada è stata riaperta.