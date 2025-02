Vittoria, la Cgil alla manifestazione sulla legalità: più educazione e controllo del territorio

Anche la Cigil di Ragusa in prima linea alla manifestazione sulla legalità a Vittoria che ha visto la partecipazione di cittadini, istituzioni e organizzazioni sindacali. Nel suo intervento il segretario della CGIL di Ragusa, Giuseppe Roccuzzo, ha ribadito con fermezza il valore della legalità come fondamento imprescindibile della società civile e del mondo del lavoro.

"Questa giornata ci dimostra una cosa essenziale: coloro che credono nella legalità, che la praticano nel loro quotidiano, che ne fanno un modello di vita, sono la stragrande maggioranza. Solo una minima parte sceglie invece di condurre un’esistenza votata all’illegalità, al crimine e alla violenza", ha affermato Roccuzzo.

Un messaggio chiaro e forte, che si è accompagnato alla solidarietà espressa nei confronti di commercianti, artigiani e imprenditori colpiti dai furti e dagli atti vandalici.

L’impegno per la legalità, secondo Roccuzzo, non può limitarsi alla denuncia degli episodi criminosi ma deve tradursi in azioni concrete, come i progetti educativi rivolti ai più giovani. "La CGIL e l'AUSER, insieme a una rete di associazioni sta lavorando al progetto ‘Granaio Culturale’ nel comune di Vittoria, e vogliamo estenderlo ulteriormente. È fondamentale partire dalle scuole, coinvolgendo le scolaresche, per diffondere la cultura della legalità come valore fondante della società e della convivenza civile. Servono spazi e momenti di confronto, affinché la legalità non sia solo una regola, ma un vero e proprio modo di essere."

Il segretario ha poi sottolineato come il problema non sia circoscritto a Vittoria, ma riguardi l’intera provincia. La CGIL ha lanciato un appello alle istituzioni affinché si rafforzino i presidi di sicurezza e i controlli sul territorio. "Chiediamo formalmente un incremento dei progetti educativi da un lato, ma anche un potenziamento delle forze dell’ordine. Occorre maggiore presenza sul territorio, attraverso il rafforzamento dei commissariati e delle stazioni dei carabinieri, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai lavoratori.

(Foto Franco Assenza)