La Volley Modica ospita Sabaudia: in palio punti play off

Secondo turno casalingo consecutivo per la Volley Modica di coach Enzo Distefano (nella foto), che dopo aver battuto nettamente Campobasso nel turno precedente, domenica, con fischio d'inizio fissato per le 19, al “PalaRizza” riceverà la visita della Vydia Videx Sabaudia.

Quello contro il sestetto laziale è un vero e proprio scontro diretto per assicurarsi la migliore posizione nella griglia degli spareggi promozione, che in caso di successo i “Galletti” biancoazzurri centrerebbero matematicamente. Il sestetto caro al DG Luca Leocata, parte con tre punti di vantaggio in classifica e in caso di successo pieno scaverebbe un solco incolmabile per Sabaudia.