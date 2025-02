Da lunedì lavori alle Poste di via Bellini a Rosolini

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di via Bellini a Rosolini resterà chiuso da lunedì 10 a sabato 22 febbraio per lavori interni. Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi presso la sede di Rosolini 1 sita in via Minghetti 93, che nel periodo di riferimento sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35. Al termine dei lavori, l’ufficio postale di via Bellini tornerà operativo con i consueti orari.