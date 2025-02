Acate, procedono i lavori di restauro del fercolo di San Giuseppe e dell'urna del Cristo Morto

Procedono alacremente ad Acate il restauro del fercolo di San Giuseppe e dell’urna del Cristo Morto in previsione delle feste religiose primaverili. Se ne sta occupando con la sua consumata abilità l’artista Vincenzo Morando, ex dipendente INPS. Il popolare Saro, così tutti lo chiamano, nei locali parrocchiali non lontani dal Calvario sta dando gli ultimi ritocchi ai due manufatti che hanno storie “diverse”.

“Il primo è quello da cui tanti anni fa, durante una processione serale, cadde una sfera impigliatosi in un filo aereo, la quale colpì alla testa una devota, che puro miracolo subì soltanto una forte contusione. Da allora il fercolo, che doveva essere riportato all’antico splendore, fu messo da parte. Sono da qualche tempo in pensione, mi sono ricordato delle sollecitazioni del parroco emerito don Rosario Di Martino e ho raccolto subito l’invito del consigliere comunale Luigi Denaro, sempre generoso, per la gioia dell’attuale parroco don Mario Cascone”.

Anche l’altra “vara per tutti gli usi”, che ha “ospitato” finora i simulacri del Patriarca, di San Biagio e della Madonna del Carmelo, avrebbe bisogno di un maquillage, ma occorrerà trovare degli sponsor.

“L’urna del Cristo Morto, sebbene realizzata agli inizi degli anni Settanta a spese dei coniugi Mario e Maria Cultraro era bisognosa di cure – aggiunge Morando-. I colori erano invecchiati, quasi tutti staccati, pertanto ho dovuto rifare di sana pianta la laminatura in foglia d’oro”.

Scultore e pittore, Morando si è “specializzato” nella realizzazione di apprezzate opere di arte sacra: “Nella chiesa Madre dipinsi da giovane un Cristo Pastore, che non più visibile, purtroppo, per il suo improvviso distacco e qualche anno dopo vi incastonai l’altare dell’antica chiesetta di contrada Pirrera, intitolata a San Filippo Neri. Prima ancora avevo realizzato con delle formelle di ceramica il monumento a San Vincenzo Martire davanti alla sua chiesa”.