Province, Pogliese (Fdi): "Speriamo si possa procedere entro il 2026"

"L'emendamento sulle province auspicato da tutti e presentato alla Camera sul decreto emergenze è stato dichiarato inammissibile, c'erano oggettive difficoltà nel considerarlo compatibile con il testo. C'era un problema oggettivo: abbiamo fatto un tentativo perchè quello era il testo in corso alla Camera, ma non ha avuto esito". Lo sottolinea il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Agricoltura al Senato, Salvo Pogliese, a margine della kermesse Coltiviamo l'Italia, organizzata al San Paolo Palace a Palermo. "Noi non possiamo che essere favorevoli al percorso di democrazia diretta - aggiunge Pogliese -. L'Msi nel 1992 era all'opposizione, ma sostenne la legge con cui si eleggevano direttamente sindaci e consiglieri provinciali. Nella scorsa legislatura ci era un disegno di legge a firma Musumeci, ma ad oggi non è immaginabile un percorso del genere entro il 2025: ovviamente le elezioni di primo livello rappresentano un elemento qualificante sia del governo Schifani che del governo Meloni, mi auguro che si possa procedere entro il 2026. Sulle elezioni di secondo livello e i liberi consorzi avremo un importante vertice lunedì: mi auguro si possa trovare la quadra, sarebbe ingiustificabile non trovarla all'interno del centrodestra".