Fdi incontra a Palermo gli agricoltori: "Va rilanciato il Made in Italy"

Un'opportunità per tracciare un punto su un settore nevralgico sia per l'Italia che soprattutto per la Sicilia, incontrando gli operatori del settore e ragionare insieme su obiettivi centrati e sfide future. Fratelli d'Italia incontra gli agricoltori siciliani in una kermesse all'Hotel San Paolo Palace a Palermo, intitolata proprio Coltiviamo l'Italia: presenti tra gli altri il presidente della commissione Agricoltura in Senato Luca De Carlo, il vicesindaco di Palermo e coordinatore del partito per la Sicilia occidentale Giampiero Cannella, il capogruppo in commissione Agricoltura Salvo Pogliese e il capogruppo all'Ars Giorgio Assenza. Sul comparto il governo ha già investito 11 miliardi di euro: una cifra record per tutelare il Made in Italy e rafforzarne la competitività nei mercati internazionali. La parola d'ordine per il partito di Giorgia Meloni è sovranità alimentare, attraverso la promozione di un modello di sviluppo competitivo, sostenibile e inclusivo che punti al rilancio delle imprese. La Sicilia è un terreno particolarmente delicato, a causa dei problemi legati a siccità e incendi: in questo senso il coinvolgimento congiunto di esponenti regionali e nazionali a dialogare direttamente con gli agricoltori è un primo passo per evitare che l'estate 2025 si trasformi in un nuovo calvario. "I nostri investimenti sull'agricoltura sono un punto di partenza per fare ancora meglio - sottolinea De Carlo, - I dati ci dicono che in Italia è stato fatto molto, nonostante le scellerate politiche europee che penalizzavano il settore. Gli agricoltori in questi anni hanno tirato la carretta anche senza il sostegno dei governi, il nostro compito è individuare le priorità. I dazi americani esistevano già, ci sono quasi 2 miliardi da parte del governo Biden: il rapporto tra Trump e Meloni è molto solido e ci consentirà di intervenire in quegli aspetti in cui abbiamo più bisogno di sostegno".