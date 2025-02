Riqualificare via Campo sportivo a Misterbianco, 300 mila euro dalla Regione

Il programma di iniziative di riqualificazione urbana dell’Amministrazione comunale di Misterbianco si arricchisce di nuove opere: ben 300mila euro verranno investiti dall’ente nella messa in sicurezza e risanamento di via Campo sportivo, nel quartiere Poggio Lupo. A stanziare i fondi in favore del Comune la Regione Siciliana, nell’ambito dell’ultima Legge di Stabilità approvata a Palazzo dei Normanni.

«L’intervento in via Campo Sportivo - afferma il sindaco Marco Corsaro - sarà un atteso miglioramento di un’arteria strategica, molto frequentata, in un quartiere dove risiedono tanti concittadini e operano diverse attività commerciali. I cittadini ne guadagneranno in qualità della vita. Un ringraziamento particolare va al nostro assessore Alberto Vazzano che sta seguendo l’iniziativa in prima persona, nonché al presidente dell’Ars Gaetano Galvagno per la vicinanza dimostrata anche in questo caso al nostro territorio. Daremo il via alle procedure per i lavori nelle prossime settimane», conclude il sindaco di Misterbianco.