Roma, vigilante spara a un ladro e lo uccide

E'morto il rapinatore centrato da un colpo di pistola alla testa esploso ieri sera da una guardia giurata a Roma.

L'uomo, un cittadino romeno di 24 anni, era stato soccorso in gravissime condizioni, non cosciente, e operato nella notte. Avrebbe sparato circa dieci colpi, alcuni anche mentre i ladri erano in fuga, la guardia giurata che ieri sera ha ferito alla testa un rapinatore in via Cassia a Roma. In base a quanto ricostruito fino ad ora, avrebbe esploso una serie di colpi e uno dei proiettili ha raggiunto alla testa il 24enne. La banda si era arrampicata dal balcone ed era entrata nella casa al primo piano - dove c'era la donna - in cerca di soldi, gioielli e argenteria.

Sulla vicenda indagano i carabinieri. La pistola del vigilante è stata sequestrata e verranno effettuati accertamenti. E' indagato per tentato omicidio il vigilante.