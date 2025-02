Usava i documenti del fratello defunto, denunciato a Scilla

Utilizzava i documenti del fratello morto per eludere i controlli.vPer questo motivo un uomo è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri per sostituzione di persona e falsa attestazione a pubblico ufficiale.

La scoperta è stata fatta nel reggino in seguito ad un controllo stradale.

I carabinieri di Scilla hanno fermato un'autovettura ed hanno identificato il conducente. I militari, nonostante la somiglianza all'automobilista del volto raffigurato nella patente, si sono insospettiti ed hanno chiesto l'intervento dei colleghi di Calanna, competente sul territorio dove l'uomo risiede. Dopo gli accertamenti, i carabinieri hanno così scoperto che la patente non apparteneva all'indagato ma al fratello defunto.

A casa dell'uomo, i carabinieri hanno poi scoperto quattro documenti di riconoscimento intestati al fratello defunto, che l'uomo deteneva illecitamente.