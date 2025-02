Due traghetti per i tifosi del Siracusa per la trasferta di Reggio Calabria

In occasione dell'incontro di calcio che si terrà domenica prossima presso lo stadio di Reggio Calabria "Oreste Granillo" alle ore 14.30, tra la Reggina e il Siracusa, big match valevole per il 23esimo turno del girone I della serie D, la Questura di Siracusa informa i tifosi locali che potranno usufruire di due traghetti a loro dedicati in partenza dall'approdo di Tremestieri, nel messinese. Tale opportunità consentirà ai tifosi aretusei di evitare code ai traghetti e di organizzare al meglio la trasferta. Pertanto, sui due traghetti che partiranno da Tremestieri alle ore 11.00 e al ritorno da Villa san Giovanni alle ore 17.00, potranno accedere sia i tifosi organizzati con gli autobus sia coloro che hanno deciso di affrontare la trasferta con i propri mezzi. Tutti i supporter azzurri dovranno essere muniti necessariamente di biglietto di ingresso allo stadio e di un documento di identità prima di mettersi in partenza alla volta di Reggio Calabria.