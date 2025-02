Vertenza Versalis nel Ragusano e nel Siracusano: incontro con l’assessore Tamajo

A seguito della richiesta formalizzata dal Presidente della I Commissione Affari Istituzionali, Ignazio Abbate, all’Assessore Regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, si svolgerà giovedi 13 febbraio alle ore 10:00 il vertice avente ad oggetto la vertenza Versalis ed il futuro occupazionale degli impiegati e dell’indotto in particolar modo nel ragusano e nel siracusano. All’incontro parteciperanno, oltre ai rappresentanti politici regionali, anche il Dirigente Generale delle Attività Produttive, i vertici dell’Azienda Versalis ed i sindacati che hanno seguito da vicino la vertenza. “L’obiettivo – dichiara l’On. Abbate – è quello di verificare la sostenibilità industriale e sociale del piano di intervento Eni presentato al Ministero delle Imprese per Ragusa. Nonostante le sollecitazioni a sospendere il piano di smantellamento del sito ragusano, Eni ha ritenuto di procedere ugualmente nel suo intento programmando, sin dalle prime settimane di gennaio, l’avvio degli interventi e le operazioni di bonifica. Ribadiremo all’Assessore Tamajo, che ringrazio per la celerità della risposta e della convocazione dell’incontro, la richiesta di procedere alla sospensione dello smantellamento del sito di Ragusa, in attesa di una definizione chiara e concreta del piano di riconversione. Tali operazioni, infatti, non solo rappresentano un processo irreversibile, ma generano un clima di incertezza che ostacola una seria valutazione delle potenzialità future dello stabilimento. In questa fase delicata, è fondamentale evitare azioni che possano compromettere la ricerca di soluzioni alternative, in attesa di un progetto definito e strutturato, come auspicato anche dal Presidente Schifani lo scorso mese di dicembre”.