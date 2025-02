Confezionava droga in casa, ai domiciliari a Lentini

Agenti del Commissariato di Lentini hanno arrestato un uomo di 26 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, a seguito di una perquisizione domiciliare, effettuata con l’ausilio di un’unità cinofila della Guardia di Finanza di Siracusa, è stato sorpreso dai poliziotti mentre confezionava alcune dosi di stupefacenti al fine di spacciarle agli assuntori della zona.

In particolare, al ventiseienne venivano sequestrati 63 grammi di marijuana, 17,16 grammi di cocaina, 3 grinder (utilizzati per sminuzzare le foglie di marijuana) ed altro materiale per il confezionamento delle droghe, nonché una somma di 206 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle incombenze di legge e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente l’arrestato è stato posto ai domiciliari.